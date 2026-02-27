Hillary Clinton nega legami con Epstein e chiede audizione per Trump

Hillary Clinton nega ogni rapporto con Jeffrey Epstein e chiede che Donald Trump venga ascoltato sotto giuramento. Dopo ore di interrogatorio, racconta domande ripetute e ribadisce di non essere mai stata nei luoghi legati al finanziere.

Hillary Clinton prende le distanze da Jeffrey Epstein e lo fa senza esitazioni al termine della sua lunga deposizione. «Non l’ho mai conosciuto, non sono mai stata nella sua isola, né nelle sue proprietà o nei suoi uffici», ha dichiarato, ribadendo più volte lo stesso concetto.

L’ex segretario di Stato ha spiegato di aver risposto per ore a domande spesso identiche. «È stata una deposizione molto ripetitiva», ha detto uscendo dalla stanza, mostrandosi calma e sicura. Avrebbe preferito un confronto pubblico, convinta che la trasparenza sia fondamentale.

Leggi anche: Caso Epstein, Hillary Clinton accusa Trump di rallentare la diffusione dei dossier

Clinton si è detta anche certa che il marito non fosse a conoscenza delle attività illecite attribuite al finanziere. Durante la deposizione ha poi chiamato in causa Donald Trump, sostenendo che dovrebbe essere ascoltato sotto giuramento.

Nelle sue parole è comparso anche Elon Musk. Clinton ha fatto riferimento a uno scambio di email emerso nei file pubblicati, in cui il miliardario chiedeva informazioni su presunte feste organizzate sull’isola di Epstein.