Ventimiglia, uomo di 40 anni cade dalla scogliera e perde la vita

Un uomo di 40 anni è morto a Ventimiglia dopo essere caduto da una scogliera nel pomeriggio lungo un tratto isolato tra baia Benjamin e la spiaggia naturista, dove sono intervenuti i soccorsi senza riuscire a salvarlo.

Tragedia nel pomeriggio a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove un uomo di 40 anni ha perso la vita dopo una caduta da una scogliera. L’incidente si è verificato lungo il tratto di costa compreso tra baia Benjamin e la spiaggia naturista.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 15.07, quando è scattato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari e le squadre di emergenza, ma ogni tentativo di prestare aiuto si è rivelato inutile. I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

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Le cause della caduta non sono ancora state chiarite. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire la dinamica precisa dell’episodio.