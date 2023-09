Tragedia a Prato: Uomo 39enne Perde la Vita Dopo Lite con Moglie di Origine Cinese

Nella serata di martedì, una tragica fatalità ha colpito la città di Prato, quando un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo una lite con sua moglie di 34 anni, originaria della Cina. Gli eventi si sono svolti nella zona del Macrolotto, lasciando la comunità inorridita.

Dinamica dell'incidente

La terribile sequenza di eventi ha preso il via all'interno dell'appartamento della coppia, dove una discussione ha preso una piega negativa. In seguito alla disputa, la moglie ha deciso di allontanarsi dall'abitazione, dirigendosi verso la propria auto con l'intenzione di partire. Tuttavia, il marito ha cercato di fermarla, tentando di aprire la portiera dell'auto. In questa concitazione, ha perso l'equilibrio e ha finito per cadere violentemente sul marciapiede, colpendo la testa.

Sforzi inutili di soccorso

Nonostante i tentativi frenetici di rianimazione, gli sforzi dei soccorritori si sono rivelati inutili per salvare la vita dell'uomo. Nel frattempo, la donna è stata colpita da uno stato di shock a causa dell'accaduto ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santo Stefano di Prato.

Indagini in corso

Le autorità locali non hanno perso tempo e hanno subito avviato un'indagine per stabilire le circostanze precise di questa tragica vicenda. Gli agenti della polizia municipale hanno confermato lo stato di shock in cui si trovava la moglie al momento dell'incidente. Al fine di raccogliere ulteriori prove, hanno acquisito i filmati di una telecamera di sicurezza installata nella zona, che potrebbero contenere informazioni cruciali sulla dinamica dell'evento.

In questo momento, la comunità di Prato è in lutto per questa tragica perdita e attende con ansia ulteriori sviluppi dalle indagini in corso. La salma dell'uomo è stata messa a disposizione del magistrato di turno della procura, mentre la moglie viene curata e assistita in ospedale. Resta ancora molto da scoprire sulla dinamica precisa di questo incidente, che ha portato a una perdita così dolorosa per entrambe le famiglie coinvolte.

