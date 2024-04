Genova: donna di 88 anni perde la vita schiacciata dalla propria auto

Un tragico incidente si è verificato a Genova, nel quartiere di Castelletto, dove una donna di 88 anni è stata schiacciata dalla propria auto dopo averla parcheggiata in discesa. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, domenica 21 aprile, tra via Salvago e via Piaggio. La vettura, per cause ancora da accertare, si è mossa improvvisamente, investendo la donna che era appena scesa.

Intorno alle 17:00, la donna è caduta a terra e l'auto l'ha schiacciata. I soccorsi sono stati immediati: il personale del 118 è intervenuto sul posto, inviato dalla centrale operativa dopo la segnalazione dell'emergenza. Un'automedica e un'ambulanza dei volontari di San Fruttuoso hanno prestato le prime cure alla vittima.

Nonostante le condizioni della donna non fossero inizialmente giudicate gravissime, tanto da essere trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova in codice giallo, il suo stato di salute si è improvvisamente aggravato. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, la donna è deceduta in serata, intorno alle 21:00.

Gli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, vi è la possibilità che il freno a mano dell'auto non sia stato inserito correttamente o che abbia ceduto. Inoltre, non si esclude che la donna possa aver avuto un malore dopo essere stata colpita dall'auto, il che potrebbe aver contribuito al tragico esito.