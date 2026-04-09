Omicidio a Bosa, figlio di 41 anni uccide il padre con un cacciavite

Paolo Pinna ha ucciso il padre Giuseppe con un cacciavite a Bosa nel primo pomeriggio, durante un’aggressione avvenuta in casa. Il 41enne si è scagliato contro il genitore colpendolo al torace più volte.

Un uomo di 41 anni ha ucciso il padre al culmine di un violento episodio avvenuto all’interno della loro abitazione a Bosa, in provincia di Oristano. L’aggressione si è verificata intorno alle 14, quando Paolo Pinna ha colpito ripetutamente il genitore con un cacciavite.

La vittima, Giuseppe Pinna, 78 anni, è stata raggiunta da diversi fendenti al torace. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, morto a causa delle gravi ferite riportate.

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I carabinieri del Comando provinciale di Nuoro sono arrivati nell’appartamento poco dopo l’allarme e hanno fermato il 41enne. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio e portato in caserma, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle decisioni del magistrato di turno.