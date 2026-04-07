Padre uccide il figlio di 3 anni nel sonno e si toglie la vita in Minnesota

Kristi Frazier racconta l’omicidio del figlio Koltyn, ucciso dal padre mentre dormiva prima del suicidio, tragedia avvenuta il 30 marzo in Minnesota e scoperta dal fratello dell’uomo entrato in casa dopo l’assenza al lavoro.

Un bambino di tre anni e suo padre sono stati trovati senza vita nella loro abitazione a Holmesville Township, in Minnesota, lo scorso 30 marzo. A scoprire i corpi è stato il fratello dell’uomo, allarmato dal fatto che il 45enne non si fosse presentato al lavoro. Entrato in casa, si è trovato davanti a una scena drammatica.

Le indagini hanno accertato che si è trattato di un omicidio-suicidio. Il piccolo Koltyn è stato ucciso dal padre mentre dormiva, colpito alla schiena. Subito dopo, l’uomo si è disteso accanto al figlio e si è sparato al petto, togliendosi la vita.

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A raccontare i dettagli è stata la madre del bambino, Kristi Frazier, informata dagli investigatori sulla dinamica. La donna ha spiegato che l’ex compagno avrebbe lasciato tre messaggi d’addio, tra cui uno contenente delle scuse per quanto accaduto.

Nei giorni precedenti alla tragedia, l’uomo avrebbe mostrato alcuni comportamenti insoliti, ma nulla che facesse pensare a un gesto così estremo. La madre del bambino ha riferito di non aver mai immaginato un epilogo simile.

Per sostenere la donna, è stata avviata una raccolta fondi online. Intanto le autorità non hanno ancora chiarito il possibile movente alla base del gesto, che resta senza una spiegazione ufficiale.