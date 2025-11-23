Brindisi, padre ucciso in casa: fermato il figlio di 41 anni

A Brindisi, nel quartiere Sant’Elia, un uomo di 41 anni ha accoltellato il padre di 70 anni all’interno dell’abitazione di famiglia. Il figlio, in cura presso il Centro di igiene mentale per problemi psichiatrici, avrebbe colpito l’anziano durante un improvviso scatto di violenza.

L’allarme è scattato quando alcuni vicini hanno segnalato movimenti sospetti e rumori provenienti dall’appartamento. I carabinieri sono arrivati rapidamente sul posto trovando il 70enne privo di vita.

Il 41enne è stato immediatamente fermato e accompagnato in caserma, dove verrà ascoltato dal pm di turno per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Gli investigatori stanno sentendo anche i testimoni presenti nel palazzo per definire i dettagli dell’accaduto.