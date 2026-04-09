Vanoni e Paoli celebrano il loro legame con il vinile Per sempre

Ornella Vanoni e Gino Paoli tornano protagonisti con il vinile Per sempre, pubblicato per celebrare il loro storico legame artistico, disponibile in edizione limitata con tiratura numerata e vendita online per pochi giorni.

Arriva sul mercato Per sempre, un progetto in vinile che rende omaggio al lungo percorso condiviso da Ornella Vanoni e Gino Paoli, due figure centrali della musica italiana. L’uscita è pensata come una celebrazione del loro sodalizio artistico, capace di attraversare decenni senza perdere forza.

Il disco è proposto in formato 12 pollici a 45 giri, con una particolare versione marble orange e numerazione progressiva. La disponibilità è limitata nel tempo, con la possibilità di acquistarlo in pre-order solo per due giorni attraverso lo store ufficiale Sony Music.

Leggi anche: Addio a Gino Paoli, il legame con Ornella Vanoni tra amore e musica

All’interno del vinile trovano spazio due brani che hanno segnato la storia della canzone d’autore. Sul lato A è presente L’appuntamento, interpretata da Ornella Vanoni, mentre il lato B ospita Senza fine, uno dei pezzi più rappresentativi scritti da Gino Paoli.

Il progetto include anche un testo inedito firmato da Gino Castaldo, che ripercorre il rapporto artistico e umano tra i due interpreti, offrendo uno sguardo narrativo su una collaborazione che ha lasciato un segno profondo nella musica italiana.