Simone Folco smentisce la relazione con Patty Pravo e racconta il loro vero legame

Simone Folco chiarisce il rapporto con Patty Pravo dopo le voci su una relazione nata per errore mediatico. Il designer racconta com’è nata la collaborazione e smentisce il gossip con un episodio curioso.

Negli ultimi giorni si è parlato di una presunta storia tra Patty Pravo e Simone Folco. A spegnere le indiscrezioni è stato lo stesso Folco, intervenuto in televisione per spiegare come stanno le cose e chiarire la natura del loro rapporto.

Il designer ha raccontato con tono diretto di essere rimasto sorpreso dalle voci: una mattina si è ritrovato indicato come compagno della cantante senza alcun fondamento. Ha ribadito che tra loro esiste un legame solido, ma esclusivamente professionale e affettivo.

Da oltre tredici anni lavorano fianco a fianco. Folco cura l’immagine dell’artista e la segue in ogni fase, dai concerti alle apparizioni pubbliche. «Siamo come una famiglia», ha spiegato, sottolineando la continuità di una collaborazione che non si è mai interrotta.

Durante l’intervista ha anche ricordato un episodio particolare legato alla musica. Un sogno in cui immaginava la cantante celebrare i suoi sessant’anni di carriera ha dato origine a un brano. Da quell’idea è nato “Opera”, poi portato sul palco.

Simone Folco ha incontrato Patty Pravo quando era poco più che ventenne. Da allora è diventato una figura centrale nel suo team creativo. La cantante, colpita dal suo talento fin dall’inizio, lo ha voluto accanto a sé in modo stabile.

Oggi il loro lavoro si intreccia con una quotidianità condivisa tra viaggi, backstage e momenti lontani dal palco. Uno stile di vita dinamico che spesso appare anche sui social, tra immagini e scorci della loro routine.