Amanda Lear e Manuel Casella, amore libero e senza esclusività

Amanda Lear torna a parlare di tradimenti e libertà in amore e l’ex Manuel Casella conferma il loro legame senza esclusività, nato in un momento difficile e durato sei anni con una differenza d’età di trent’anni.

Le dichiarazioni di Amanda Lear sul tema della fedeltà riaccendono il dibattito. Ospite in tv, l’artista ha ribadito di non credere nell’esclusività di coppia, raccontando una visione dell’amore costruita sulla libertà personale e ricordando il marito come il grande punto di riferimento della sua vita.

Nel corso della stessa trasmissione è intervenuto anche Manuel Casella, suo ex compagno per sei anni, che ha confermato la natura particolare del loro rapporto. La relazione, ha spiegato, non prevedeva vincoli tradizionali ma si fondava su un’intesa profonda, nonostante stili di vita e obiettivi diversi.

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Casella ha rievocato l’inizio della loro storia, legata a un momento delicato per Lear. I due si conobbero poco prima della morte del marito di lei e fu proprio in quei giorni che nacque un legame forte. «Mi chiese se le sarei rimasto accanto e io dissi subito sì», ha raccontato, ricordando come da quella vicinanza sia nato qualcosa di inaspettato.

Pur senza esclusività, la relazione è stata descritta come autentica e intensa. Casella ha definito Lear una donna ironica e brillante, ma anche complessa, sottolineando la sua intelligenza emotiva e una forma di lealtà sentimentale che, a suo dire, lo ha segnato profondamente.

Oggi la vita sentimentale dell’ex compagno ha preso una direzione diversa. Casella ha raccontato di essere impegnato da dieci anni in una relazione stabile e di aver fatto la proposta di matrimonio seguendo un percorso tradizionale, chiedendo prima il consenso ai genitori e poi inginocchiandosi.