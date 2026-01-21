Amanda Lear operata agli occhi per la terza volta in due mesi

Amanda Lear aggiorna i fan dopo l’ennesimo intervento agli occhi: una foto con benda e protezione riaccende l’attenzione sulle sue condizioni di salute e sul percorso chirurgico affrontato in poche settimane.

Un’immagine pubblicata su Instagram ha attirato l’attenzione dei fan di Amanda Lear. La cantante e pittrice appare con un occhio coperto da una protezione in plastica e una benda, segni evidenti di un recente intervento chirurgico.

Nel messaggio che accompagna la foto, l’artista parla apertamente del suo percorso: terza operazione agli occhi in appena due mesi, con la speranza che sia l’ultima. Lear ringrazia i medici che l’hanno seguita, senza entrare nei dettagli clinici della procedura.

I problemi alla vista della cantante hanno riportato alla memoria quelli affrontati negli ultimi anni da Mara Venier. Nel suo caso, però, si tratta di una patologia differente: mentre la conduttrice combatte con una maculopatia essudativa, Lear ha chiarito di soffrire di una forma iniziale di cataratta.

Durante un’intervista televisiva in Francia, l’artista aveva raccontato con ironia il momento della diagnosi, spiegando di essere rimasta turbata all’idea di un intervento. Nonostante le rassicurazioni dei medici, la prospettiva dell’operazione le incuteva timore.

In un primo momento aveva escluso la chirurgia, ma con il passare del tempo ha accettato la necessità di intervenire. Aveva persino scherzato sulla possibilità di mostrarsi in pubblico con un occhio livido, segno delle sue iniziali paure.

Alla fine, superate le resistenze, Amanda Lear ha affrontato l’operazione per tre volte, probabilmente su entrambi gli occhi, per risolvere definitivamente il problema individuato dal suo oculista.

Il selfie condiviso subito dopo l’uscita dalla sala operatoria è diventato così un modo per rassicurare i fan sull’esito positivo dell’ultimo intervento e per raccontare, senza filtri, una fase delicata della sua vita.