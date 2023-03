Amanda Lear senza peli sulla lingua su Alba Parietti e Simona Ventura

Durante lo show di Loretta Goggi intitolato "Benedetta Primavera", Amanda Lear è stata ospite e ha rilasciato alcune dichiarazioni colorite. Ha parlato della sua vita da cantante e dei personaggi famosi che ha incontrato, tra cui Salvador Dalí, che l'ha ispirata. Dopo aver cantato "I love you baby", ha concesso un'intervista in cui ha lanciato due frecciate a due volti noti della TV italiana: Alba Parietti e Simona Ventura.

Parlando di Alba Parietti, Amanda Lear ha detto che era una ragazza molto bella e intelligente, ma come valletta era negata. In seguito, ha fatto un commento su Simona Ventura, dicendo che si era fatta la prima rinoplastica con i soldi che aveva guadagnato e che questo l'aveva aiutata a fare carriera. Al momento, nessuna delle due donne ha commentato le dichiarazioni di Amanda Lear.

Parlando dei suoi ritocchi estetici, Amanda Lear ha ammesso che aveva capito di poter fare a meno della chirurgia plastica e che aveva smesso di farsi ritocchi, soprattutto in faccia. Ha dichiarato di aver fatto molta provocazione, scandalo e foto nude per rendersi popolare in Italia. Ha anche raccontato l'aneddoto sul suo primo servizio fotografico per Playboy, in cui ha chiesto che fosse una donna a fotografarla.

Infine, Amanda Lear ha raccontato un aneddoto su Claudia Schiffer, a cui avevano proposto di interpretare il suo personaggio in un film sulla sua vita. Quando le aveva dato il libro, Claudia Schiffer le aveva chiesto chi lo avesse scritto, suscitando l'ilarità di Amanda Lear.

