Jessica Morlacchi e la rinoplastica, quattro interventi e problemi respiratori

Jessica Morlacchi racconta in tv le conseguenze della rinoplastica che ha compromesso la respirazione dopo quattro interventi. La cantante descrive problemi quotidiani e cambiamenti alla voce nati da un’operazione desiderata da anni.

Ospite del programma televisivo La volta buona, Jessica Morlacchi ha ripercorso la sua esperienza con la chirurgia estetica, parlando apertamente delle difficoltà affrontate dopo una rinoplastica che ha segnato la sua vita. Quello che doveva essere un momento atteso da anni si è trasformato in un percorso complesso, fatto di interventi ripetuti e complicazioni persistenti.

La cantante ha spiegato di essersi sottoposta a ben quattro operazioni al naso, senza però risolvere i problemi. Oggi racconta di convivere con una respirazione difficoltosa che la costringe spesso a tenere con sé un fazzoletto. Una condizione che incide anche sulla quotidianità e sul benessere generale.

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Ripensando al passato, Morlacchi ha ricordato come il rapporto con il proprio aspetto fosse difficile già da bambina. Dopo aver portato l’apparecchio ai denti, ritenuto utile anche per la dizione, aveva deciso di intervenire sul naso, considerato da sempre un punto critico. L’operazione rappresentava per lei un traguardo importante, atteso a lungo anche per le resistenze familiari.

Con il tempo, però, sono emerse conseguenze inattese. La cantante ha raccontato di aver percepito un cambiamento nella voce, diventata più nasale, oltre alle difficoltà respiratorie. Problemi che, nonostante i tentativi chirurgici successivi, non sono stati risolti.

In studio è intervenuto anche il chirurgo Lorenzetti, che ha descritto il quadro clinico parlando di un possibile collasso della valvola nasale. Secondo lo specialista, potrebbe rendersi necessario un nuovo intervento per tentare di migliorare la situazione.

Durante il racconto, Morlacchi ha accennato anche ad altre esperienze legate alla chirurgia estetica, spiegando che, anche in questi casi, gli esiti non sempre corrispondono alle aspettative. Un percorso che continua a condizionare la sua vita quotidiana.