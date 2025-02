Grande Fratello: Jessica Morlacchi è la seconda finalista; Iago Garcia eliminato; cinque concorrenti in nomination

Nella puntata del 24 febbraio 2025 del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è stata proclamata seconda finalista dell'edizione. La cantante romana, 37 anni, ha ottenuto il posto in finale attraverso un televoto flash aperto dal conduttore Alfonso Signorini, superando Amanda Lecciso, Stefania Orlando ed Helena Prestes. Il primo finalista, Lorenzo Spolverato, era stato scelto nella puntata del 10 febbraio.

Jessica Morlacchi ha iniziato la sua carriera musicale a 7 anni, influenzata dal padre bassista e dalla sorella cantante. Nel 1998 ha fondato il gruppo 'Eta Beta', poi diventato 'Gazosa', con cui ha vinto Sanremo Giovani nel 2000 con "Stai con me (forever)" e raggiunto il successo con "www.mipiacitu". Successivamente, ha intrapreso una carriera solista, partecipando a "The Voice of Italy" nel 2013, "Ora o mai più" e "Tale e quale show". È stata anche ospite fissa del programma "Oggi è un altro giorno" su Rai1.

Durante la stessa puntata, Iago Garcia è stato eliminato dal gioco. L'attore spagnolo ha perso al televoto contro Chiara, Giglio, Mattia e Shaila. Le percentuali del televoto sono state: Chiara 23,03%, Giglio 20,2%, Mattia 19,89%, Shaila 19,32% e Iago 17,63%.

Al termine della serata, cinque concorrenti sono finiti in nomination: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Il pubblico dovrà decidere chi tra loro abbandonerà definitivamente la Casa del Grande Fratello.

