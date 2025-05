Giacomo Urtis annuncia la sua nuova identità: Ora sono Genny dopo l'intervento al seno

Giacomo Urtis, noto come il chirurgo dei vip, ha condiviso pubblicamente le sue prime parole dopo l’intervento di mastoplastica additiva, segnando un nuovo passo nel suo percorso di transizione di genere. “Giacomo diventa Genny”, ha scritto sui social postando uno scatto che mostra il suo nuovo aspetto, più vicino alla sua identità autentica.

In un’intervista al settimanale Chi, Genny ha raccontato le emozioni legate all’operazione: “Dentro mi sento sempre me stessa”. Ha parlato di un lungo vissuto segnato da un profondo disallineamento tra il corpo e la mia vera essenza. Nonostante la felicità per i cambiamenti fisici, ha ammesso che affrontare questo percorso resta complesso anche dal punto di vista emotivo: “Forse non sono ancora pronta ad affrontare psicologicamente tutto quanto”.

L’intervento al seno rappresenta una tappa significativa di un cammino iniziato anni fa. Genny oggi si sente più in pace con sé stessa, ma non nasconde il dolore per la mancata accettazione da parte del padre: “Quando vede i ragazzi che mi guardano si imbarazza, se mi vesto troppo da donna peggio”, ha confessato.

Giacomo Urtis: Il Chirurgo dei Vip Rompe il Silenzio sulla sua Transizione di Genere

Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei Vip, ha deciso di affrontare le polemiche e svelare i dettagli della sua transizione di genere in un'intervista al programma radiofonico La Zanzara.