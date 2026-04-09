Briga e Arianna Montefiori presentano Allegra al cane Baires tra polemiche social

Mattia Briga e Arianna Montefiori presentano la figlia Allegra al cane Baires, ma il gesto dell’animale che si avvicina al volto della neonata scatena reazioni contrastanti online tra critiche e difese.

Mattia Briga e Arianna Montefiori hanno accolto in famiglia la loro prima figlia, Allegra, nata il 25 marzo. Nei giorni successivi alla nascita, la coppia ha condiviso sui social il momento in cui la neonata incontra per la prima volta Baires, il labrador di casa, già molto presente nella loro quotidianità.

Nel video pubblicato, il cane si avvicina alla bambina, sdraiata nell’ovetto, scodinzolando e muovendosi con entusiasmo. Baires gira intorno alla piccola, si avvicina al suo viso e la sfiora, mentre i genitori osservano la scena. Una volta rientrati in casa, il labrador porta anche il suo gioco preferito alla nuova arrivata, mentre Allegra reagisce con il pianto, probabilmente sorpresa dall’agitazione dell’animale.

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Il cantante ha accompagnato le immagini con un messaggio rivolto ai follower, descrivendo Baires come un fratello maggiore affettuoso e sottolineando quanto fosse atteso quel primo incontro tra il cane e la bambina.

Il filmato ha raccolto numerosi commenti, ma non tutti positivi. Alcuni utenti hanno criticato il comportamento del cane, ritenendo inopportuno che si avvicinasse così tanto al viso della neonata. Tra le osservazioni più frequenti, il timore legato all’igiene e alla sicurezza dei bambini molto piccoli a contatto diretto con gli animali.

Accanto alle critiche, però, sono arrivati anche molti messaggi di sostegno alla coppia. Diversi utenti hanno spiegato che per un cane è naturale esplorare e riconoscere una nuova presenza attraverso l’olfatto, interpretando il gesto di Baires come un segnale di curiosità e affetto. Alcuni follower hanno definito la scena un momento autentico e carico di tenerezza, difendendo la scelta dei genitori.