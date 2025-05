Briga e Arianna Montefiori a Verissimo: Vogliamo un figlio, affronteremo un percorso alternativo

Home / Social News / Briga e Arianna Montefiori a Verissimo: Vogliamo un figlio, affronteremo un percorso alternativo

Briga e Arianna Montefiori sono stati ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 3 maggio per una toccante intervista di coppia. Per la prima volta insieme nel salotto di Silvia Toffanin, il rapper e l'attrice hanno ripercorso le tappe più significative della loro storia d'amore, iniziata nel 2019 grazie all’amica comune Diana Del Bufalo. “Lei ha pensato che saremmo stati perfetti insieme e aveva ragione”, ha raccontato Arianna, ricordando come abbia voluto farsi desiderare prima del primo appuntamento: “A me piace essere corteggiata, e lui è stato bravissimo”.

Durante il racconto delle nozze, celebrate il 18 novembre 2021 a Roma, Arianna ha parlato con emozione del padre George Eastman, che l'anno prima aveva subito un infarto: “Temevamo non potesse esserci al matrimonio, ma ce l’ha fatta. È stato fortissimo, ha ballato con me. Quel momento lo porterò per sempre nel cuore”.

I due hanno condiviso anche il loro forte desiderio di diventare genitori: “Lo speriamo tanto”, ha dichiarato Briga. Arianna ha aggiunto: “Non ti nascondo che la situazione è un po’ faticosa. Stiamo per affrontare un percorso alternativo e va bene così. Vorrei che le donne nella mia stessa condizione non si sentissero sole o sbagliate. Non è così”.

Verissimo oggi 3 maggio su Canale 5: ospiti e interviste con Toffanin, Gentili, Locatelli e Muscat

Oggi sabato 3 maggio alle ore 16:30 su Canale 5 torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che proseguirà anche domenica 4 maggio alla stessa ora.

Lulù Selassie replica a Manuel Bortuzzo dopo l'intervista a Verissimo: le accuse e l'attacco a Silvia Toffanin

Lulù Selassie ha reagito alle dichiarazioni di Manuel Bortuzzo, rilasciate nell'intervista di domenica 27 aprile a Verissimo.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi a Verissimo: l'amore nato da adolescenti e l'annuncio della prima figlia

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi saranno ospiti oggi, domenica 27 aprile, a Verissimo. La coppia, in attesa della loro prima figlia, racconterà a Silvia Toffanin la loro storia d’amore, iniziata durante l’adolescenza.