Briga è papà, nata Allegra con Arianna Montefiori

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Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori dopo un lungo percorso e la nascita di Allegra il 25 marzo segna un momento atteso da anni. L’annuncio è arrivato sui social con una foto di famiglia e una dedica essenziale.

Briga è papà, nata Allegra con Arianna Montefiori