Briga è papà, nata Allegra con Arianna Montefiori
Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori dopo un lungo percorso e la nascita di Allegra il 25 marzo segna un momento atteso da anni. L’annuncio è arrivato sui social con una foto di famiglia e una dedica essenziale.
Il cantante Briga ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Allegra, condividendo sui social uno scatto insieme alla moglie Arianna Montefiori. A corredo dell’immagine, una frase breve e intensa scelta per raccontare l’arrivo della bambina.
La piccola è nata mercoledì 25 marzo. Per la coppia si tratta di un traguardo importante, maturato nel tempo: i due stanno insieme dal 2019 e si sono sposati nel 2021, costruendo passo dopo passo la loro vita insieme.
Leggi anche: Briga e Arianna Montefiori a Verissimo: Vogliamo un figlio, affronteremo un percorso alternativo
L’attesa era stata resa pubblica lo scorso novembre, quando ospiti in televisione avevano raccontato di aspettare una femmina. In quell’occasione avevano anche ripercorso il cammino affrontato per diventare genitori.
Un percorso lungo e una perdita condivisa
Arianna Montefiori aveva spiegato di aver provato a lungo prima di rivolgersi alla medicina, scegliendo un trattamento iniziale poco invasivo che ha portato al risultato sperato. Una decisione presa con determinazione, dopo anni di tentativi.
All’inizio la gravidanza era gemellare, ma uno dei due embrioni non ha continuato a svilupparsi. Un passaggio difficile, che la coppia ha deciso di raccontare apertamente, descrivendolo come una presenza simbolica che continua ad accompagnarli.
Oggi, con la nascita di Allegra, si apre una nuova fase per Arianna Montefiori e Briga, tra la dimensione privata della famiglia appena nata e l’attenzione del pubblico che li segue da anni.