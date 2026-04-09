Schlein attacca Meloni alla Camera, tensione in Aula tra accuse e repliche

Elly Schlein attacca Giorgia Meloni alla Camera accusando il governo di errori, scatenando la reazione immediata della premier che contesta le parole della leader Pd anche con gesti e commenti a voce alta durante il dibattito.

Clima teso alla Camera durante l’intervento di Elly Schlein, che ha puntato il dito contro l’operato dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. La segretaria del Partito democratico ha parlato di scelte sbagliate e ha sostenuto che toccherà alla sua parte politica intervenire per correggerle.

Tra i banchi del governo, la reazione della premier non si è fatta attendere. Giorgia Meloni ha seguito il discorso prendendo appunti, ma in diversi passaggi ha interrotto il silenzio con commenti a voce alta, soprattutto nei momenti più critici dell’intervento.

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Quando Schlein ha insistito sulle responsabilità dell’esecutivo, Meloni ha risposto con un gesto eloquente, scuotendo la testa e lasciandosi andare a un’esclamazione: “Ancora?”, segno evidente di disapprovazione per le accuse.

La tensione è proseguita anche nei minuti successivi, con la presidente del Consiglio che, rivolgendosi ai ministri seduti accanto a lei, ha liquidato le parole dell’opposizione definendole “tutto falso”. Un confronto diretto che ha acceso il dibattito in Aula.