Meloni interrompe l'applauso alla Camera e replica alle accuse dell'opposizione

Giorgia Meloni blocca l’applauso alla Camera con una battuta mentre difende l’operato del governo. Durante l’informativa, la premier risponde alle critiche e attacca l’opposizione, scatenando la reazione della maggioranza.

Durante l’informativa alla Camera, Giorgia Meloni ha cercato di fermare l’entusiasmo dei deputati di maggioranza con una battuta in romanesco. Dopo una sua dichiarazione sulle responsabilità di governo, accolta da un lungo applauso, la premier ha sorriso e invitato l’Aula a contenersi, sottolineando che il suo intervento non era ancora concluso.

Nel suo discorso, Meloni ha ribadito di non sottrarsi ai propri compiti istituzionali, rivendicando un approccio diretto e personale alla guida dell’esecutivo. Le sue parole hanno raccolto il sostegno dei parlamentari della maggioranza, che si sono alzati in piedi per applaudirla durante uno dei passaggi più marcati dell’intervento.

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Non sono mancate frecciate rivolte ai banchi dell’opposizione. La presidente del Consiglio si è fermata più volte, osservando le reazioni della minoranza e commentando con tono ironico il loro atteggiamento, accusandoli di mostrarsi agitati durante il suo intervento.

Nel mirino della premier anche le critiche legate a presunti legami tra esponenti di Fratelli d’Italia e ambienti della criminalità organizzata. Meloni ha risposto citando un passaggio personale della propria vita, ricordando il padre scomparso quando aveva undici anni. Il riferimento ha suscitato una reazione immediata tra i deputati della maggioranza, che hanno espresso solidarietà con un nuovo applauso.