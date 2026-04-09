Gratta e vinci da 500mila euro... ma era un errore di lettura a Carsoli

Una donna a Carsoli crede di aver vinto 500mila euro a un Gratta e vinci e si allontana dal fidanzato per non dividere il premio. Il tagliando però viene poi verificato e risulta perdente.

A Carsoli, in provincia dell’Aquila, una coppia si è ritrovata al centro di una vicenda nata da un semplice biglietto gratta e vinci regalato per l’8 marzo. Lui lo consegna alla compagna durante la Festa della Donna e insieme lo grattano davanti al bancone di un bar, tra curiosità e attesa.

Nel corso del controllo compare un numero che sembra quello vincente, accompagnato dalla cifra di 500mila euro. L’entusiasmo prende il sopravvento, tra brindisi e festeggiamenti improvvisati. In realtà, la superficie argentata non era stata rimossa completamente e il numero letto era sbagliato.

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Convinta di aver centrato una vincita importante, la donna deposita il tagliando in banca e interrompe i contatti con il compagno. Alla base della rottura ci sarebbe un accordo verbale sulla divisione del premio che lei decide di ignorare, dando il via a una lite che si sposta rapidamente sul piano legale.

L’uomo si rivolge alla Procura di Avezzano, sostenendo di essere stato escluso dalla spartizione. Le indagini vengono affidate alla Guardia di Finanza, incaricata di ricostruire i fatti e verificare l’esistenza dell’accordo tra i due.

A chiarire definitivamente la situazione intervengono i tecnici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante i controlli previsti per le vincite di importo elevato, il tagliando viene analizzato con attenzione e il risultato ribalta tutto: nessuna vincita, il numero corretto era diverso da quello inizialmente interpretato.

Con la conferma dell’errore, il presunto premio si rivela inesistente. Le accuse e le richieste decadono, lasciando dietro di sé solo un tagliando senza valore e una relazione ormai compromessa.