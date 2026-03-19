Vince 500mila euro con un Gratta e Vinci da 5 euro al bar di Carsoli

Una donna di 40 anni vince 500mila euro con un Gratta e Vinci a Carsoli dopo aver acquistato un biglietto da 5 euro al bar. La giocata è avvenuta durante una pausa caffè con il marito nel centro commerciale vicino all’autostrada.

Una semplice giocata si è trasformata in una svolta inattesa. A Carsoli, in provincia dell’Aquila, una donna di origine romena, residente da anni in paese, ha centrato una vincita da 500mila euro con un Gratta e Vinci acquistato al Bar Renato, nel centro commerciale vicino all’ingresso dell’autostrada.

Era entrata nel locale insieme al marito per un caffè. Poi la decisione, quasi per gioco, di comprare un biglietto da cinque euro della serie “Color”. Pochi istanti dopo, la sorpresa: la cifra vincente comparsa sulla schedina. Incredula, ha chiesto conferma al personale della ricevitoria, che le ha comunicato l’esito.

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«Non ci potevo credere», avrebbe raccontato la donna, ancora scossa per quanto accaduto. Secondo il titolare del bar, la vincitrice preferisce mantenere la calma e attendere la comunicazione ufficiale, prevista tra alcune settimane, prima di festeggiare davvero.

Il proprietario del locale descrive la coppia come ben integrata nella comunità, clienti abituali del bar. «Una vincita così non l’avevamo mai vista qui», ha spiegato. In passato erano arrivati premi più contenuti, come 5mila euro al Superenalotto o 10mila con altri giochi, ma mai una cifra di questa portata.

La notizia ha attirato curiosità tra i frequentatori del centro commerciale. In molti si sono fermati davanti al cartello esposto nel bar, qualcuno con un pizzico di invidia, altri con la speranza di replicare il colpo di fortuna acquistando lo stesso tipo di biglietto.

Il tagliando vincente appartiene a uno dei nuovi giochi lanciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il costo è di cinque euro e il premio massimo è proprio di 500mila. I numeri che hanno completato la combinazione vincente sono stati 13, 47, 29 e 50, permettendo di centrare il jackpot previsto.