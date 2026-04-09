Gf Vip Ibiza Altea eliminata attacca e promette nuove rivelazioni

Ibiza Altea lascia il Grande Fratello Vip dopo il televoto perso e reagisce sui social con parole dirette. La modella annuncia nuove dichiarazioni e accenna a possibili tensioni nate nella Casa.

Ibiza Altea è stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip dopo aver perso il televoto contro Antonella Elia e Marco Berry. La modella italoamericana, 27 anni, è tornata subito sui social appena riavuto il telefono, pubblicando un messaggio rivolto ai suoi sostenitori.

Nelle sue stories Instagram ha rivendicato il proprio atteggiamento durante il reality, spiegando di non aver mai nascosto ciò che pensava. Ha parlato di sincerità e assenza di filtri, ammettendo di non essere sempre impeccabile nei modi ma di aver sempre detto ciò che riteneva vero.

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Nel messaggio, Ibiza ha anche anticipato che tornerà a parlare di quanto accaduto nella Casa durante la prossima puntata in studio. Ha invitato i fan a seguirla, lasciando intendere che non mancheranno nuove dichiarazioni e possibili chiarimenti su dinamiche rimaste in sospeso.

Poco dopo, la modella ha condiviso un sondaggio online in cui risultava tra i concorrenti salvati dal pubblico, accompagnandolo con una frase che lascia spazio a interpretazioni. “Avrò dato fastidio?”, ha scritto, senza specificare a chi fosse rivolto il riferimento.

Tra i momenti più discussi del suo percorso nel reality c’è lo scontro con Blu Prezia. Ibiza aveva ammesso di provare gelosia nei confronti della coinquilina per via di un interesse iniziale comune verso Nicolò Brigante. La tensione è poi aumentata per alcune frasi dure pronunciate dalla modella, che hanno acceso critiche sia dentro che fuori la Casa.