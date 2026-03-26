Gf Vip, Mario Adinolfi attacca Ibiza Altea e chiede provvedimenti a Mediaset
Mario Adinolfi critica Ibiza Altea per una bestemmia al GF Vip e chiede a Mediaset di intervenire. Il politico sostiene che il regolamento del reality preveda l’espulsione immediata e accusa la produzione di aver ignorato il caso.
Mario Adinolfi torna a puntare il dito contro quanto accaduto al Grande Fratello Vip. Il leader del Popolo della Famiglia chiede un intervento diretto di Mediaset dopo un episodio avvenuto durante la notte tra domenica e lunedì, quando la concorrente Ibiza Altea avrebbe pronunciato una bestemmia davanti alle telecamere.
Secondo Adinolfi, l’episodio sarebbe stato chiaro e riconosciuto anche dalla stessa concorrente. L’ex partecipante dell’Isola dei Famosi ricorda che, in base alle regole dei reality, un comportamento simile porta all’espulsione immediata dal programma.
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Il politico sottolinea come in passato questa linea sia sempre stata applicata senza eccezioni, citando il rispetto rigoroso delle regole durante l’era di Silvio Berlusconi. Da qui la richiesta di coerenza anche per quanto accaduto nelle ultime ore.
Le accuse sul silenzio in studio
Adinolfi critica apertamente anche la reazione in studio, chiamando in causa la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Selvaggia Lucarelli. A suo avviso, l’episodio sarebbe stato trattato con leggerezza, senza affrontare la questione in modo diretto.
Per il leader politico, ignorare l’accaduto significa mancare di rispetto verso una parte del pubblico che considera la bestemmia offensiva sul piano religioso. Ricorda inoltre che in passato diversi concorrenti sono stati allontanati per comportamenti analoghi.
Adinolfi solleva anche un’altra questione, sostenendo che evitare sanzioni in questo caso rischia di apparire come un trattamento diverso legato all’identità della concorrente, giudicato a suo dire fuori luogo.
Infine, chiede che nella prossima puntata venga affrontato il tema e che la produzione dia indicazioni chiare agli autori e ai commentatori, citando anche Cesara Buonamici, affinché il caso venga discusso apertamente.