Grande Fratello Vip, Ibiza Altea eliminata dopo il televoto del 7 aprile

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Ibiza Altea è stata eliminata dal Grande Fratello Vip dopo il televoto del 7 aprile perché ha ottenuto meno preferenze rispetto agli altri nominati, lasciando definitivamente il reality dopo tre settimane.

Grande Fratello Vip, Ibiza Altea eliminata dopo il televoto del 7 aprile