Grande Fratello Vip, Ibiza Altea eliminata dopo il televoto del 7 aprile
Ibiza Altea è stata eliminata dal Grande Fratello Vip dopo il televoto del 7 aprile perché ha ottenuto meno preferenze rispetto agli altri nominati, lasciando definitivamente il reality dopo tre settimane.
La serata del 7 aprile del Grande Fratello Vip si è chiusa con una nuova eliminazione. A lasciare la casa è stata la modella Ibiza Altea, risultata la concorrente meno votata dal pubblico tra quelli finiti in nomination.
Con lei al televoto c’erano anche Marco Berry e Antonella Elia. Il verdetto è stato comunicato in diretta da Ilary Blasi, che ha annunciato il nome dell’eliminata davanti agli altri inquilini del reality.
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Per Ibiza Altea si tratta della terza uscita ufficiale di questa edizione. Il suo percorso nel programma si interrompe dopo alcune settimane vissute tra dinamiche di gruppo e confronti con gli altri concorrenti.
Dopo aver ascoltato il risultato, la modella ha commentato con parole semplici la sua esperienza, spiegando di aver seguito il proprio modo di essere durante il programma. Subito dopo ha lasciato la casa per riabbracciare il figlio Angel.