Palinsesti Rai 2024-2025 - tutte le novità: De Martino ad 'Affari tuoi' - non ci sono Bortone e Fiorello

A partire da settembre saranno confermati i protagonisti degli appuntamenti del venerdì e sabato saranno Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2025, alla guida di 'Tale e Quale Show' e Milly Carlucci con 'Ballando con le stelle', due titoli che hanno segnato il grande successo dell’intrattenimento Rai.

Spettacolo - Stefano De Martino condurrà 'Affari tuoi', non ci saranno Fiorello (almeno per il 2024) e Serena Bortone mentre Maria Latella torno su Rai3. Sono queste alcune delle novità nei palinsesti Rai 2024-2025 presentati oggi a Napoli. "L’Intrattenimento Prime Time si conferma una delle Direzioni di genere più strategiche per il palinsesto Rai". Parola di Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai. La grande novità riguarda la conduzione di 'Affari Tuoi' su Rai1, affidata a Stefano De Martino - al suo debutto sulla rete ammiraglia - in sostituzione di Amadeus. Il celebre gioco dei pacchi andrà in onda tutti i giorni da lunedì 2 settembre. Altra novità, in ottica sperimentale, sarà il game show 'Chi può batterci?' condotto da Marco Liorni, in onda sabato 21 settembre, che sarà anche alla guida dello show di fine anno.

'Chi può batterci?'è il primo game show televisivo in cui il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta dai sei protagonisti del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport in un clima all’insegna della leggerezza. Marco Liorni oltre a condurre, avrà l’inedito ruolo di giocatore. Tra le novità, approderà su Rai 1 il 46esimo 'Festival del Circo di Montecarlo' condotto da Serena Autieri, in onda venerdì 27 dicembre e il 2 gennaio. A partire da settembre saranno confermati i protagonisti degli appuntamenti del venerdì e sabato saranno Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2025, alla guida di 'Tale e Quale Show' e Milly Carlucci con 'Ballando con le stelle', due titoli che hanno segnato il grande successo dell’intrattenimento Rai. Accanto a loro, non mancherà la riconferma di un altro volto amatissimo dal pubblico: Antonella Clerici con il marchio che ha riscosso grande apprezzamento e consenso, 'The Voice Kids'.

Rai 2, con l’obiettivo di raggiungere una platea più giovane rispetto all’ammiraglia, offrirà intrattenimento leggero nuovo, comicità e musica, che caratterizzano la linea editoriale del genere per il Canale. Teo Mammuccari con 'Lo Spaesato', Luca Barbareschi con 'Se mi lasci non vale' e Ale & Franz con 'Rai Duo' saranno i protagonisti del lunedì, mentre il martedì torneranno Ciro Priello e Fabio Balsamo con 'The floor - ne rimarrà solo uno', Max Giusti con 'Boss in incognito' e Francesca Fagnani con le sue 'Belve'. Nel palinsesto dell’Intrattenimento di Rai 2, la seconda serata si accenderà con Vincenzo Schettini e la sua 'Fisica dell’Amore', seguita da Ruggeri con 'Gli occhi del musicista'. Il Canale si distinguerà quindi ancora una volta per il suo linguaggio e il suo stile innovativo, anche nella scelta delle conduzioni che accompagneranno i telespettatori nella fascia di seconda serata del martedì.

Il giovedì, stessa fascia, 'Questioni di stile' novità dedicata al lifestyle con Elisabetta Gregoraci. Rai 3 conferma l’intrattenimento satirico e intelligente che nel tempo ha caratterizzato il canale, con programmi cult o programmi nuovi che si distinguono per i loro contenuti: 'Blob' e 'Donne sull’orlo di una crisi di nervi” con Piero Chiambretti. Due outsider in Rai, per raccontare la realtà attraverso le sue infinite sfaccettature. Massimo Giletti approda a Rai3 con 'Lo Stato delle cose', che andrà in onda il lunedì alle 21.20, dal 30 settembre. È il racconto dello spazio e del tempo in cui viviamo. In primo piano i fatti, le questioni, le storie al centro del dibattito pubblico. La possibilità di leggere con spirito critico le questioni e i temi che ci riguardano da vicino. Il giornalista racconterà il meglio della scena culturale nazionale e internazionale. Lo spazio si apre al Paese reale attraverso faccia a faccia, conversazioni, piazze e filmati.

Roberto Saviano torna con 'Insider - Faccia a Faccia con il crimine', in onda il lunedì alle 21.20, dal 2 settembre. Lo scrittore si trova faccia a faccia con le organizzazioni criminali incontrando persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall’interno. Collaboratori di giustizia, testimoni e giornalisti minacciati dalle mafie sono le por- te di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e straniero. Roberto Saviano guida ricostruendo i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma, anche grazie a prezioso materiale di repertorio. Racconto e intervista si fondono per por- tare lo spettatore a scoprire da vicino, in ogni puntata, l’universo sotterraneo del crimine. Con 'Le ragazze', in onda il martedì alle 21.20, dal 1° ottobre Francesca Fialdini torna a raccontare la Storia del Paese e la condizione femminile attraverso interviste a persone conosciute e no. Torna poi 'Splendida Cornice', condotto da Geppi Cucciari, in onda il giovedì alle 21.20, dal 24 ottobre.

Un format originale che miscela people show, divulgazione, spettacolo. Una galleria di storie e persone, spesso raccontate col filtro del divertimento, ma sempre attenta all’attualità. In onda il sabato alle 21.45, dal 16 novembre, torna 'Sapiens - Un solo pianeta', il programma che riflette sull’ambiente e sul delicato equilibrio che lega i Sapiens al pianeta ponendo domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla Terra e sul futuro. Quesiti ai quali Mario Tozzi, primo ricercatore del Cnr, prova a dare risposte chiare e semplici. La sua indagine segue un percorso originale ma rigoroso, come solo uno scienziato può fare e offre immagini spettacolari da tutto il mondo. Sempre sul fronte dell'offerta culturale c'è poi 'Quinta dimensione - Il futuro è già qui', in onda il sabato alle 21.20, dal 28 dicembre. Il programma di approfondimento e divulgazione scientifica condotto da Barbara Gallavotti.

Un viaggio per raccontare, con un linguaggio accessibile e immediato, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Per approfondire fatti e concetti che permettono di comprendere le sfide e le opportunità di una società come la nostra, in rapidissimo cambiamento. "Fiorello sta sul divano, lo sento quotidianamente, non farà tv nel 2024, confido nel 2025 se riusciremo a toglierlo da questo divano, tra tv accesa tra sport e serie tv, cominceremo a ragionarci. Qualche timore che possa finire dalla Sala (Simona, direttrice di Radio Rasi, ndr) ce l’ho”, ha detto l'ad Rai, Roberto Sergio, su Fiorello. "Nessuna censura, né prima, né dopo. Serena Bortone, che è una stimata collega, ha ricevuto due proposte, una su Rai 3, una su Rai 1 e non sono state ritenute idonee per la sua idea di televisione. Devo dire invece che ha accettato l'offerta di Simona Sala di fare un programma quotidiano su Radio 2, da settembre. Sarà in video, sarà in radio", ha fatto sapere ancora Sergio.

"Dopo 20 anni di Sky, che è stato un lungo 'love affaire', mi è capitata una cosa che non avrei mai immaginato: tornare sulla stessa rete nella quale tutto è cominciato", ha fatto sapere la stessa Maria Latella all'Adnkronos,parlando del suo ritorno in Rai con 'A casa di Maria Latella', in onda il martedì in seconda serata su Rai 3 dal 10 settembre. Un house talk dove la padrona di casa offrirà ai suoi ospiti molti spunti di discussione su temi di politica, economia, attualità e cultura. "Da un lato ho pensato ad un gioco del destino - spiega la giornalista- dall'altro che tutta la mia vita professionale è stata costellata di sfide. Sono andata a Sky quando era appena nata e tutti pensavano non avrebbe avuto futuro, invece lo ha avuto eccome, ho lasciato il Corriere della Sera e tutti mi dicevano 'sei pazza' per andare a dirigere 'Anna' e tutti mi dicevano 'sei pazza', invece è stata un'esperienza molto bella e formativa, ho imparato tantissimo".

Mario Sechi condurrà il nuovo programma ‘Che magnifica impresa’, in onda il martedì alle 21.10 a partire dal 26 novembre. Sei puntate condotte dal direttore di ‘Libero’ sull’immaginario, la manifattura e l’impresa italiana. Dal Bel Paese dei mestieri a quello dell’industria per raccontare tutte le volte che ce l’abbiamo fatta. Uomini e donne, parole e immagini, suoni e silenzi dell’avventura di un Paese che produce e vende un’idea che ha conquistato e continua ad affascinare il mondo: l’Italia. ‘Che magnifica impresa’, andrà in onda su Rai Storia, il martedì alle 21.20, in sei puntate a partire dal 26 novembre. "Sono felice che il patto di fiducia con il pubblico prosegua, e per il rapporto di sintonia che si è instaurato", ha detto Pierluigi Diaco all'Adnkronos nel giorno dell'annuncio dei palinsesti Rai, che lo vedono tornare al timone di 'Bellamà' dopo il grande successo del programma nella scorsa stagione.

Il conduttore è confermato per il terzo anno, in onda su Rai2 dal 9 settembre alle 15.15. "Il programma si conferma l'unico varietà del pomeriggio", spiega il conduttore, che sarà impegnato anche sul fronte radiofonico dove condurrà per il terzo anno 'Ti sento', un filo diretto quotidiano con gli ascoltatori attraverso cui conoscere il vissuto delle persone comuni. Arriva 'Le stagioni dell'Amore', in onda dal 9 novembre alle 14.00 condotto da Mara Venier. Un dating dedicato alla terza età in cui i ‘cacciatori di cuori’ si incontrano attraverso i loro avatar giovani, un modo originale e innovativo per riportare alla dimensione della giovinezza le faccende di cuore. 'Le stagioni dell’amore' è una sorta di esperimento sociale che rivoluziona le regole del dating, dove, attraverso l’uso di giovani avatar, i single over danno voce ed espressione a quella vitalità interiore che l’età non cancella. Una delle novità più attese è 'Binario 2', il programma di Rai2 che parte il 7 ottobre alle 7.3

0 ed è destinato a sostituire 'VivaRai2!' di Fiorello. Alla conduzione ci saranno Carolina Di Domenico e Andrea Perroni, che daranno il buongiorno agli italiani dal 'Binario 2' della Stazione Tiburtina di Roma; qui si danno appuntamento personaggi, collegamenti, ospiti, notizie, curio- sità, incontri, buonumore e sorrisi. Carolina e Andrea, insieme con personaggi più o meno seri e surreali di un cast attrezzatissimo per ogni occasione, accompagneranno con leggerezza il risveglio degli italiani che a casa stanno per fare ginnastica, organizzano la colazione per se stessi e per le loro famiglie, si preparano per andare al lavoro, a scuola o ad iniziare le commissioni quotidiane, hanno voglia di dire la loro sul tema del giorno. Tra i programmi che debuttano c'è anche 'Sabato in diretta', che vedrà al timone la giornalista Emma D'Aquino, in onda dal 14 settembre alle 17.00 su Rai1.

Il programma propone di accompagnare i telespettatori con notizie di cronaca e di attualità, approfondimenti e curiosità sui principali fatti della settimana. 'Sabato In Diretta' è un rotocalco che cercherà di restituire la fotografia dell’Italia e degli italiani raccontando e analizzando in diretta notizie e avvenimenti di pubblico interesse. Da lunedì 7 ottobre alle 17.00, arriva 'La Porta Magica', condotto da Andrea Delogu. Un programma che mette al centro le persone comuni e il loro desiderio di trovare finalmente il coraggio di cambiare un aspetto della propria vita: dopo aver raccontato in prima persona le loro storie, i protagonisti di puntata saranno guidati in un percorso di trasformazione per rivoluzionare la loro vita. I cambiamenti avranno a che fare con il look, la sfera fisica, il rinnovamento dell’ambiente in cui si vive, il life style, la cucina e altri aspetti cruciali della loro esistenza.

Ma ecco che arriva un nuovo programma dedicato 'al suono che fa bene', ovvero al benessere sonoro, alla musica che nutre anima e corpo. E' 'Il Canto della Terra', che vedrà alla sua guida Serena Autieri e andrà in onda il 14 e il 21 settembre alle 14.55. Un viaggio che incrocia la riscoperta dei grandi temi strumentali della storia della musica, dalla lirica al cantautorato, che ricerca i suoni nativi ed ancestrali dei musicisti attraverso il loro territorio, le loro storie e le loro radici, ponendo quesiti, come: se un artista fosse nato o avesse vissuto in un altro luo-go, avrebbe scritto la stessa musica? Il tutto sfruttando le possibilità dell’Intelligenza Artificiale (IA) come amplificatore sonoro. Sul fronte dei game show in onda tutti i giorni, si alterneranno su Rai 1 'Reazione a catena', giunto ormai alla sua 18ma edizione, alla cui conduzione è confermato Pino Insegno (che andrà in onda fino al 2 novembre tutti i giorni alle 18.4

5) e il quiz più longevo della tv italiana, ovvero 'L’eredità', che sarà condotta da Marco Liorni e andrà in onda da domenica 3 novembre alle 18.45. Molte le conferme: 'Unomattina' sarà affidato a Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, in onda dal 9 settembre alle 8.35, 'Storie Italiane riapre per la 12ma stagione con al timone Eleonora Daniele ed è confermata alla conduzione di 'E' sempre mezzogiorno' anche Antonella Clerici, in onda dal 9 settembre alle 11.55. Seconda stagione per Caterina Balivo al timone di 'La volta buona', in onda dal 9 settembre alle 14. Dal 14 settembre alle 12.40 torna 'Linea Verde Life', condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, per raccontare l’Italia del cambiamento, della ricerca, dell’innovazione in nome della sostenibilità urbana e del rispetto del territorio. Si rafforza anche l'offertta musicale: il sabato andrà in onda 'Playlist', condotto da Federica Gentile e Gabriele Vagnato, in onda dal 19 ottobre alle 14.00.

Il programma raccoglierà solo il meglio delle principali classifiche musicali, portando sul palco performance esclusive degli artisti e le canzoni più popolari. Una spe- ciale classifica svelerà ogni settimana i trend e i succes- si, tessendo il filo narrativo di ogni puntata e della playlist delle esibizioni in scaletta. Lo show vivrà online prima, durante e dopo la messa in onda attraverso una piattaforma dedicata, un contest online e il mix social.