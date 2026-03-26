Ambra Angiolini e Pico Cibelli insieme a Milano, la relazione diventa pubblica

Ambra Angiolini esce allo scoperto con Pico Cibelli dopo mesi di indiscrezioni, mostrati insieme a Milano mentre passeggiano mano nella mano con la figlia di lei Jolanda, segno di un legame ormai consolidato.

Ambra Angiolini e Pico Cibelli hanno scelto di non nascondersi più. I due sono stati fotografati mentre camminano mano nella mano nel centro di Milano, accompagnati da Jolanda Renga, figlia dell’attrice. Le immagini confermano una relazione di cui si parlava da tempo ma mai ufficializzata.

L’uomo al fianco di Angiolini è una figura di rilievo nel mondo musicale. Pico Cibelli, nato nel 1977 come lei, è presidente e amministratore delegato di Warner Music Italy e compare tra i dirigenti più influenti del settore nella classifica internazionale stilata da Billboard. Dal precedente matrimonio con Gaia Diodo ha avuto due figli, Peter e Alice.

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Anche Ambra Angiolini è madre di due ragazzi, nati dalla relazione con il cantante Francesco Renga. La presenza di Jolanda accanto alla coppia durante la passeggiata in città suggerisce un rapporto già inserito nella sfera familiare.

Già nei mesi scorsi l’attrice aveva lasciato intendere di vivere una nuova storia. Ospite in televisione, aveva parlato di un sentimento appena nato, senza rivelare l’identità del compagno. Oggi, con queste immagini, il legame appare alla luce del sole e senza più riserve.