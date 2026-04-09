Sinner sfida Machac a Montecarlo, orario e dove vedere il match

Jannik Sinner affronta Tomas Machac negli ottavi di Montecarlo per conquistare i quarti, dopo tre vittorie già ottenute contro il ceco. Il match è previsto nel primo pomeriggio sul Campo Centrale.

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 9 aprile 2026, negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista azzurro, attualmente numero 2 del ranking mondiale, affronta il ceco Tomas Machac, numero 53, in una sfida che mette in palio l’accesso ai quarti del torneo sulla terra rossa del Principato.

L’incontro è programmato come secondo match sul Campo Centrale. Il programma della giornata si apre alle 11 con la sfida tra Alexander Zverev e Zizou Bergs. Subito dopo sarà la volta di Sinner, che dovrebbe scendere in campo indicativamente tra le 13 e le 13.30.

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Nei precedenti tra i due, Sinner è sempre uscito vincitore. I tre confronti già disputati si sono giocati tutti sul cemento e hanno visto l’italiano imporsi senza concedere set. Nel 2024 ha battuto Machac nei quarti a Shanghai e in semifinale a Miami, mentre nel 2026 lo ha superato anche al torneo di Doha.

Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport, che detiene i diritti dell’intero torneo. La partita sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW. La finale del Masters 1000 sarà visibile anche in chiaro su TV8, che proporrà inoltre una semifinale in differita.