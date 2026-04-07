Alcaraz sfida Baez a Montecarlo, orario e dove vedere il match in tv

Carlos Alcaraz debutta a Montecarlo contro Sebastian Baez dopo i recenti risultati deludenti sul cemento Usa. Lo spagnolo, numero uno al mondo, cerca continuità sulla terra rossa dove parte favorito.

Carlos Alcaraz torna in campo martedì 7 aprile per il suo esordio al Masters 1000 di Montecarlo. Il numero uno del ranking affronta l’argentino Sebastian Baez nel secondo turno del torneo, dopo aver saltato il primo per diritto di testa di serie. L’incontro è previsto sul campo Centrale come terza partita di giornata, con inizio stimato nel pomeriggio, non prima delle 15.

Baez arriva alla sfida dopo aver superato al debutto Stan Wawrinka con un doppio 7-5. Per Alcaraz si tratta invece della prima uscita nel torneo che lo scorso anno lo ha visto trionfare. I precedenti tra i due sorridono allo spagnolo, che ha vinto tutti e tre gli scontri diretti disputati finora, anche se questa sarà la loro prima volta uno contro l’altro sulla terra battuta.

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Il 2026 di Alcaraz è iniziato con risultati solidi, tra cui i successi agli Australian Open e a Doha. Tuttavia, le recenti eliminazioni nei tornei americani di Indian Wells e Miami hanno rallentato la sua corsa, permettendo a Jannik Sinner di avvicinarsi sensibilmente in classifica. La stagione sulla terra rappresenta quindi un passaggio chiave per consolidare la leadership.

Il programma sul Centrale prende il via alle 11 con la sfida tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, seguita dal match tra Jannik Sinner e Hugo Humbert. Solo dopo questi incontri sarà il turno di Alcaraz e Baez.

Le partite del torneo sono trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili anche in streaming tramite Sky Go e NOW. La finale sarà visibile anche in chiaro su TV8, che proporrà inoltre una delle semifinali in differita.