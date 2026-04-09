Pechino Express riparte dalla Cina con una tappa da Shanghai a Yuliang

Costantino della Gherardesca conduce Pechino Express in Cina dopo la tappa indonesiana, con partenza da Shanghai e una corsa di 519 km fino al villaggio di Yuliang passando per Hangzhou e le sue colline del tè.

Dopo aver lasciato l’Indonesia, Pechino Express prosegue il viaggio in Asia approdando in Cina. Nella puntata di giovedì 9 aprile, Costantino della Gherardesca accompagna i concorrenti lungo una tappa impegnativa che attraversa paesaggi e culture molto diverse tra loro.

La gara prende il via dalla vasta metropoli di Shanghai, città simbolo della modernità cinese, per poi spostarsi verso Hangzhou. Qui i viaggiatori devono raggiungere le colline dove si coltiva il celebre tè verde Longjing e firmare il Libro Rosso, passaggio decisivo per ottenere vantaggi nella corsa.

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Il traguardo finale della giornata è fissato a Yuliang, antico villaggio che conserva tradizioni radicate e uno stile di vita lontano dai ritmi urbani. La tappa, lunga 519 chilometri, mette alla prova resistenza e capacità di adattamento delle coppie.

Ad affiancare il conduttore arriva Giulia Salemi, già protagonista del programma in passato, che torna in una veste diversa come inviata. Il suo ingresso segna una novità nella stagione, proprio mentre la competizione entra nel vivo.

In gara restano sette coppie: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Fiona May e Patrick Stevens, Dani Faiv e Tony 2Milli, Candelaria e Camila Solórzano, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani.

I concorrenti affrontano il percorso con risorse limitate, contando su appena un euro al giorno in valuta locale. Lungo il tragitto devono trovare passaggi e ospitalità, cercando di arrivare per primi alle tappe intermedie e finali.

Anche in Cina resta centrale il meccanismo della busta nera, che stabilisce se la tappa è eliminatoria. Solo al termine della corsa si scoprirà se tutte le coppie potranno proseguire o se qualcuno dovrà interrompere il viaggio e tornare in Italia.

L’appuntamento è fissato alle 21.15 su Sky Uno, con possibilità di seguire la puntata anche in streaming su NOW e successivamente on demand.