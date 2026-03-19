Pechino Express riparte da Giava, seconda tappa tra Ketapang e Tumpak Sewu

La seconda tappa di Pechino Express va in onda il 19 marzo e parte da Ketapang per attraversare Giava fino alle cascate Tumpak Sewu, dopo un debutto record. In gara tutte le dieci coppie, con un primo verdetto atteso.

Dopo l’esordio da record, Pechino Express torna in tv il 19 marzo con una nuova tappa ambientata in Indonesia. La puntata arriva dopo il successo del debutto, che ha raccolto oltre 750mila spettatori, segnando un netto aumento rispetto alla scorsa stagione.

Il viaggio riprende dal porto di Ketapang, sull’isola di Giava, e prosegue attraverso villaggi e campagne fino a Lumajang. Qui i concorrenti troveranno il “Libro Rosso”, passaggio chiave della gara: la coppia più veloce potrà guadagnare una posizione e penalizzare gli avversari.

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Al timone restano Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato Lillo. Le dieci coppie in gara continuano il percorso con risorse minime: uno zaino essenziale e un budget di un euro al giorno a persona, convertito nella valuta locale.

Tra i protagonisti ci sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti con Filippo Laurino, Jo Squillo con Michelle Masullo, Fiona May e Patrick Stevens, oltre a creator, artisti e volti noti dello spettacolo divisi in squadre.

La tappa copre circa 238 chilometri e si chiude alle scenografiche cascate di Tumpak Sewu, dove verrà decretata la coppia a rischio eliminazione. Qui si terrà il duello decisivo, che potrebbe portare alla prima uscita di questa edizione.

La puntata parte dalla situazione lasciata in sospeso: gli “Ex”, ultimi classificati nella tappa precedente, attendono di conoscere gli sfidanti scelti tramite la Busta Nera. L’esito del confronto segnerà il primo addio alla gara.

L’appuntamento è fissato alle 21.15 su Sky Uno, con disponibilità in streaming su Now e on demand su Sky Go.