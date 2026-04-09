Berrettini Fonseca a Montecarlo, orario precedenti e dove vederla

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Matteo Berrettini torna in campo a Montecarlo il 9 aprile contro Joao Fonseca negli ottavi del Masters 1000 dopo il netto successo su Medvedev. Il match è previsto alle 11 e sarà trasmesso in diretta tv e streaming.

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