Berrettini Fonseca a Montecarlo, orario precedenti e dove vederla
Matteo Berrettini torna in campo a Montecarlo il 9 aprile contro Joao Fonseca negli ottavi del Masters 1000 dopo il netto successo su Medvedev. Il match è previsto alle 11 e sarà trasmesso in diretta tv e streaming.
Matteo Berrettini affronta Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo nella giornata di giovedì 9 aprile. Il tennista romano arriva all’appuntamento dopo una prestazione dominante contro Daniil Medvedev, battuto con un doppio 6-0 che ha confermato il suo ottimo stato di forma.
Dall’altra parte della rete ci sarà il giovane brasiliano Fonseca, che ha conquistato il passaggio del turno superando il francese Rinderknech. Il match è in programma alle ore 11 sul campo del Principato.
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Tra i due esiste un solo precedente ufficiale, risalente all’11 settembre 2024 durante la fase a gironi di Coppa Davis tra Italia e Brasile. In quell’occasione Berrettini si impose con il punteggio di 6-1 7-6.
L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport, che detengono i diritti del torneo. La partita sarà disponibile anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.
Per quanto riguarda le fasi finali del torneo, la finale sarà visibile anche in chiaro su TV8, che proporrà inoltre una delle semifinali, seppur con un leggero ritardo rispetto alla diretta.