Montecarlo, Berrettini sfida Medvedev: orario precedenti e dove vederla

Matteo Berrettini sfida Daniil Medvedev a Montecarlo dopo il ritiro di Bautista Agut. Il romano torna in campo oggi 8 aprile nel secondo turno del Masters 1000, contro un avversario che lo ha già battuto tre volte.

Matteo Berrettini torna a giocare oggi, mercoledì 8 aprile, al Masters 1000 di Montecarlo, dove affronta Daniil Medvedev nel secondo turno. Il tennista romano arriva alla sfida dopo il match di ieri contro Roberto Bautista Agut, interrotto per il ritiro dello spagnolo al termine del quarto game del primo set.

Per Berrettini, attualmente numero 90 del ranking Atp, si tratta di un test impegnativo contro un avversario di alto livello. Medvedev, infatti, debutta direttamente in questo turno e parte con i favori del pronostico, anche alla luce dei precedenti.

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Il confronto tra i due è previsto non prima delle ore 11. Nei tre incontri disputati in carriera, tutti giocati sul cemento outdoor, ha sempre avuto la meglio il russo Medvedev, ancora imbattuto contro l’azzurro.

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport, che detengono i diritti del torneo. La sfida sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW, permettendo agli appassionati di seguirla su diversi dispositivi.

Per quanto riguarda la fase finale del torneo, la finale verrà trasmessa anche in chiaro su TV8, che proporrà inoltre una delle due semifinali con una leggera differita.