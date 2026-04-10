Sinner Auger-Aliassime a Montecarlo orario precedenti e dove vederla

Jannik Sinner sfida Felix Auger-Aliassime nei quarti a Montecarlo oggi 10 aprile dopo il successo su Machac. Il match è in programma non prima delle 12 con diretta su Sky e streaming, mentre il canadese arriva dal ritiro di Ruud.

Jannik Sinner torna protagonista al Masters 1000 di Montecarlo e oggi, venerdì 10 aprile, affronta il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale. L’azzurro, numero 2 del ranking Atp, arriva all’appuntamento dopo aver superato Machac agli ottavi.

Il rivale canadese ha invece staccato il pass per i quarti grazie al ritiro di Casper Ruud. La sfida è in programma non prima delle 12, con i due pronti a contendersi un posto tra i migliori quattro del torneo del Principato.

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Il bilancio dei confronti diretti sorride a Sinner, avanti 4-2 nei sei precedenti disputati. L’italiano ha vinto le ultime quattro sfide, mentre Auger-Aliassime ha ottenuto l’unico successo sulla terra battuta a Madrid nel 2022. Nel 2024, sempre nella capitale spagnola, Sinner non scese in campo per il quarto di finale.

Le partite del torneo di Montecarlo, comprese quelle dell’azzurro, sono trasmesse in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Gli incontri sono disponibili anche in streaming tramite Sky Go e NOW. La finale sarà visibile anche in chiaro su TV8, che proporrà inoltre una delle semifinali in differita.