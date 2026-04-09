Nicolò Filippucci pubblica il primo album dopo Sanremo e racconta la sua ricerca personale

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Nicolò Filippucci pubblica il primo album dopo la vittoria a Sanremo 2026 e racconta il percorso personale che lo ha portato a definire la propria identità artistica tra pop e sperimentazione.

Nicolò Filippucci pubblica il primo album dopo Sanremo e racconta la sua ricerca personale

A meno di vent’anni, Nicolò Filippucci mette al centro della sua musica una riflessione personale che attraversa tutto il nuovo disco "Un posto dove andare", in uscita il 10 aprile. Il progetto arriva dopo il trionfo tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 e segna una tappa decisiva nel suo percorso. L’album si apre con il brano "Sfumature", dove emerge subito il tema della ricerca interiore. Filippucci costruisce un lavoro autobiografico, in cui ogni traccia rappresenta un luogo, reale o emotivo, legato a momenti della sua vita. Al centro resta l’amore, declinato in diverse forme, ma sempre intrecciato alla crescita personale. Leggi anche: Sanremo 2026, finale Nuove Proposte tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci Dopo l’EP "Un’ora di follia", nato in seguito all’esperienza televisiva ad Amici, il cantante prosegue un cammino che definisce in continua evoluzione. Nel disco sperimenta sonorità e soluzioni nuove, cercando di ampliare i confini del proprio stile pur restando ancorato al pop. Tra i brani più rappresentativi di questa fase cita "4:30" e "Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore", pezzi che mantengono una base pop ma introducono elementi diversi rispetto al passato. Rimane però centrale "Laguna", la canzone con cui ha conquistato il palco di Sanremo, considerata dall’artista il punto di partenza emotivo dell’intero progetto. Il titolo stesso del disco riflette questa fase di ricerca: una direzione già tracciata verso il pop, ma aperta a molte possibilità. Filippucci arriva a questo momento dopo gli studi al Conservatorio Morlacchi di Perugia e le esperienze televisive che lo hanno portato al grande pubblico. Dopo la vittoria sanremese, tra i messaggi ricevuti c’è stato anche quello di Maria De Filippi, che si è complimentata con lui. Nel disco non sono presenti collaborazioni, scelta voluta per mantenere un’identità precisa, anche se per il futuro l’artista non esclude duetti, indicando in Giorgia una delle collaborazioni sognate. Dal 10 aprile partirà anche un tour di incontri nei negozi di dischi in diverse città italiane, occasione per presentare dal vivo i nuovi brani. Filippucci guarda avanti, impegnato a preparare nuova musica dopo un successo che, racconta, gli sembra ancora recente.

UN POSTO DOVE ANDARE il nuovo album di Nicolò Filippucci fuori venerdì 10 aprile