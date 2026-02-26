Nicolò Filippucci vince Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte con Laguna

Nicolò Filippucci trionfa a Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte grazie al brano Laguna e a un percorso iniziato da bambino tra studio e concorsi. Il 19enne umbro ha battuto in finale Angelica Bove, premiata invece dalla critica.

Nicolò Filippucci conquista la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. Diciannove anni, originario dell’Umbria, ha avuto la meglio nella sfida finale contro Angelica Bove, in gara con Mattone. Sul palco dell’Ariston, subito dopo la proclamazione, ha lasciato spazio all’emozione: poche parole, ma chiarissime, per raccontare un risultato che aspettava da tempo.

Durante la serata del 26 febbraio sono stati assegnati anche i riconoscimenti della critica. Il premio Mia Martini e quello intitolato a Lucio Dalla, attribuiti dalle diverse sale stampa del Festival, sono andati entrambi ad Angelica Bove, finalista insieme a Filippucci.

Un momento simbolico ha accompagnato la premiazione. Laura Pausini ha portato i due giovani artisti nello stesso punto del palco dove nel 1993 Pippo Baudo la accompagnò dopo la vittoria con La Solitudine. Un passaggio ideale tra generazioni, con l’augurio di vedere i nuovi talenti italiani farsi strada anche fuori dai confini nazionali.

Nato il 30 maggio 2006 a Castiglione del Lago e cresciuto a Corciano, Filippucci si avvicina presto alla musica. A sette anni impara la chitarra, poi entra nel coro di voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia, iniziando a esibirsi dal vivo già da giovanissimo.

L’adolescenza segna l’inizio delle prime competizioni. A 15 anni partecipa ai concorsi e nel 2023 arriva il primo risultato di rilievo con il premio speciale “Mio” al Cantagiro. Da lì, una serie di piazzamenti e vittorie tra cui il premio Città di Roncaglione, il secondo posto al NY Canta di Faenza con finale negli Stati Uniti e il riconoscimento di Artista dell’Anno al Tour Music Fest di San Marino.

La svolta arriva con la partecipazione ad Amici nel 2024. Pur fermandosi in semifinale, ottiene visibilità e conquista il premio Estathé Zero. L’anno successivo pubblica il suo primo EP, “Un’ora di follia”, raccogliendo i brani presentati durante il talent.

Nell’estate 2025 si esibisce nei principali eventi musicali italiani, da TIM Summer Hits a Battiti Live, fino allo Yoga Radio Bruno Estate e all’RDS Summer Festival. La selezione a Sanremo Giovani lo porta poi dritto sul palco dell’Ariston, dove completa il percorso con la vittoria tra le Nuove Proposte.