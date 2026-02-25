Sanremo 2026, finale Nuove Proposte tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci

Angelica Bove e Nicolò Filippucci si sfidano per il titolo Nuove Proposte a Sanremo 2026 dopo aver superato le semifinali. Lei arriva da X Factor, lui da Amici, e portano all’Ariston due brani molto personali tra dolore e ricordi d’amore.

La finale delle Nuove Proposte di Sanremo 2026 è pronta a incoronare il vincitore. Sul palco del Teatro Ariston, giovedì 26 febbraio, saliranno Angelica Bove con “Mattone” e Nicolò Filippucci con “Laguna”, gli ultimi due artisti rimasti in gara dopo le semifinali.

Angelica Bove, 22 anni, romana, si è fatta conoscere al grande pubblico con X Factor 2023, dove ha raggiunto la semifinale. A Sanremo porta un brano intimo, nato da un’esperienza personale molto dura. “Mattone” racconta un passaggio che ha diviso la sua vita in un prima e un dopo. La cantante descrive il dolore come qualcosa che l’ha resa fragile, ma che allo stesso tempo le ha insegnato a resistere. Nel testo parla di sopravvivenza e della forza che può nascere proprio nei momenti più difficili.

Nella semifinale Angelica ha avuto la meglio su Mazzariello, conquistando un posto nell’ultima sfida. Dall’altra parte del tabellone Nicolò Filippucci, 19 anni, umbro, ha superato Blind, El Ma e Soniko. Il giovane artista era arrivato a un passo dalla finale di Amici 24, esperienza che lo ha fatto conoscere al pubblico televisivo.

“Laguna”, il brano di Filippucci, è già il più ascoltato su Spotify tra quelli delle Nuove Proposte. La laguna evocata nel titolo è uno spazio mentale fatto di ricordi e pensieri legati a una storia finita. La canzone descrive quella sensazione di restare sospesi tra nostalgia e disorientamento, un sentimento che molti riconoscono dopo la fine di un amore.

Tra gli altri concorrenti della categoria c’erano anche Blind, El Ma e Soniko, che si sono presentati con “Nei miei DM”, un pezzo incentrato sul rapporto tra vita reale e relazioni digitali tra i più giovani. Mazzariello, invece, ha gareggiato con “Manifestazione d’amore”, un racconto musicale che si muove tra le strade affollate delle grandi città contemporanee.