Donnarumma smentisce i premi Mondiali e difende la Nazionale

Gianluigi Donnarumma smentisce le voci sui premi per i Mondiali e chiarisce che nessun giocatore ha chiesto denaro alla Figc dopo la sconfitta con la Bosnia. Il capitano azzurro racconta il dolore per l’eliminazione e la voglia di ripartire.

Gianluigi Donnarumma respinge con decisione le indiscrezioni su presunte richieste economiche alla Figc in caso di qualificazione ai Mondiali. Il portiere e capitano della Nazionale italiana ha chiarito, in un’intervista a Sky Sport, di non aver mai avanzato pretese: la tradizione prevede solo un riconoscimento simbolico per chi raggiunge il torneo.

L’estremo difensore ha spiegato di essere rimasto amareggiato per le polemiche nate dopo la sconfitta contro la Bosnia. Secondo quanto emerso, nessun calciatore avrebbe chiesto premi alla federazione. Per il gruppo azzurro, ha ribadito, il vero obiettivo era conquistare il pass per il Mondiale, considerato il traguardo più ambito.

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Il capitano ha poi raccontato il momento difficile vissuto dopo l’eliminazione, condiviso da squadra e tifosi. La mancata qualificazione ha lasciato un segno profondo, rendendo complicato accettare il risultato. Nonostante il dispiacere, Donnarumma ha invitato a guardare avanti e a prepararsi alle prossime sfide internazionali.

Nel suo intervento ha rivolto parole di stima anche ai vertici federali e allo staff tecnico, ricordando il legame con Gianluigi Buffon, con l’allenatore e con il presidente. Il portiere ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, sottolineando il senso di responsabilità provato in un momento così delicato.

Donnarumma ha infine richiamato i successi recenti della Nazionale, dall’Europeo vinto al record di vittorie consecutive. Il portiere ha indicato nel prossimo Europeo e nella Nations League le tappe fondamentali per il rilancio dell’Italia, con l’obiettivo di tornare protagonista sulla scena internazionale.