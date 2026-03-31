Italia ai Mondiali: quanto vale la qualificazione tra premi sponsor e diritti tv

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Italia si gioca il ritorno ai Mondiali contro la Bosnia e la posta non è solo sportiva ma anche economica, con milioni in ballo tra premi, sponsor e diritti tv. La qualificazione cambierebbe i conti della Federazione e del calcio italiano.

Italia ai Mondiali: quanto vale la qualificazione tra premi sponsor e diritti tv