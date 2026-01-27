Sophie Codegoni smentisce il flirt con Guglielmo Vicario e difende la sua vita privata

Le voci su nuovi flirt tornano a inseguire Sophie Codegoni, ma l’influencer mette un freno al gossip: nessuna relazione segreta, solo lavoro, amicizie e la priorità assoluta di essere madre.

Sophie Codegoni rompe il silenzio dopo l’ennesima ondata di indiscrezioni sulla sua vita sentimentale. All’influencer sono stati attribuiti nuovi flirt, compreso un presunto avvicinamento al portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, ma lei ha chiarito che si tratta di ricostruzioni infondate.

Alla base del rumor ci sarebbero i suoi frequenti spostamenti a Londra, interpretati da alcuni come indizi di un legame nascosto. Codegoni ha però precisato che quei viaggi non hanno nulla a che vedere con una relazione e che, in una delle occasioni finite sotto osservazione, era in compagnia dell’amica Elisa Maino.

Leggi anche Giulia De Lellis smentisce le fake news: 'Non è mia figlia, rispettate la vita privata

La replica è arrivata direttamente sui social, dove ha spiegato di vivere un periodo ricco di novità, soprattutto sul piano professionale e personale. Con “personale”, ha sottolineato, non intende affatto la presenza di un nuovo compagno, smentendo l’idea che ogni settimana ci sia un uomo diverso accanto a lei.

L’ex volto televisivo ha ammesso che, se da un lato queste voci possono far sorridere, dall’altro la infastidiscono. Ha ribadito di considerarsi una ragazza seria e soprattutto una mamma, spiegando che per lei la parola fidanzato ha un peso importante e non può essere usata con leggerezza.

Il suo passato sentimentale è stato già ampiamente esposto, in particolare la relazione con Alessandro Basciano, conclusa tra tensioni e accuse pesanti. Una storia che ha avuto strascichi complessi e che l’ha portata a vivere una fase delicata anche sul piano personale.

Oggi Sophie Codegoni concentra le sue energie sulla carriera e sulla crescita della figlia Celine Blue, nata dalla relazione con il dj. Il momento attuale, come racconta lei stessa, è orientato al lavoro, ai nuovi progetti e al ruolo di madre, lontano dalle dinamiche che il gossip continua ad attribuirle.