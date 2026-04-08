Sinner rinuncia al doppio a Montecarlo e punta tutto sul singolare

Jannik Sinner salta il doppio a Montecarlo per concentrarsi sugli ottavi di singolare contro Machac, in programma giovedì 9 aprile. La rinuncia arriva insieme a quella del compagno Zizou Bergs, anche lui atteso dal proprio match individuale.

Jannik Sinner non giocherà il match di doppio previsto al Masters 1000 di Montecarlo in coppia con Zizou Bergs. L’azzurro, secondo quanto riportato dall’Atp, non scenderà in campo nella sfida contro Guido Andreozzi e Manuel Guinard.

La decisione nasce da una scelta precisa di programma. Giovedì 9 aprile sia Sinner sia il belga saranno infatti impegnati negli ottavi di finale del torneo di singolare, e i due hanno preferito evitare un ulteriore impegno per gestire al meglio energie e recupero.

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Per il numero 2 del ranking la priorità resta il cammino nel tabellone principale. Sinner affronterà il ceco Machac con in palio l’accesso ai quarti di finale, in una giornata che diventa centrale per il suo percorso nel torneo di Montecarlo.