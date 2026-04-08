Laura Pausini ferma un fan ubriaco a Madrid durante il concerto

Laura Pausini interrompe un fan ubriaco durante il concerto a Madrid e lo richiama con ironia spiegando che bere rovina l’ascolto. L’episodio avviene durante il tour mondiale davanti a migliaia di spettatori.

Durante una tappa madrilena del suo tour mondiale, Laura Pausini ha interrotto lo spettacolo per rivolgersi a un uomo tra il pubblico visibilmente alterato dall’alcol. Dal palco ha chiesto cosa stesse accadendo, poi ha commentato con tono ironico che la sua musica non è fatta per essere ascoltata bevendo.

La cantante ha aggiunto una battuta che ha fatto scoppiare a ridere il pubblico, spiegando che dopo i concerti si festeggia in altro modo e che l’alcol non aiuta. Il momento è stato accolto con applausi e ha iniziato a circolare rapidamente sui social.

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Il legame con la Spagna resta molto forte per l’artista, che al termine dello show ha voluto ringraziare il pubblico. Ha raccontato di aver vissuto giorni intensi e di sentirsi accolta con affetto anche dopo oltre trent’anni di carriera, definendo il Paese una seconda casa.

Il tour ha registrato numeri importanti in diverse città spagnole. A Pamplona il concerto è andato esaurito, mentre a Tenerife erano presenti circa 9.500 spettatori. A Barcellona si sono contate 10.000 persone e a Valencia 12.000, con un altro tutto esaurito anche a Madrid.