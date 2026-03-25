Laura Pausini racconta i fan usciti dal coma e le polemiche recenti

Laura Pausini racconta di tre fan usciti dal coma mentre ascoltavano le sue canzoni e spiega perché non riesce a fermarsi, mentre si prepara al nuovo tour mondiale con partenza da Pamplona il 27 marzo.

Laura Pausini sostiene che la sua musica abbia avuto effetti sorprendenti su alcuni ascoltatori. Durante un’intervista radiofonica, la cantante ha detto che tre persone in coma si sarebbero risvegliate mentre venivano fatte ascoltare le sue canzoni. In uno di questi episodi era presente di persona e ha assistito al momento del risveglio.

Il racconto arriva mentre l’artista si prepara a tornare sul palco con un tour internazionale, al via il 27 marzo dalla Navarra Arena di Pamplona. La cantante, originaria di Solarolo, parla spesso del rapporto stretto con chi la segue e descrive la musica come qualcosa che va oltre l’intrattenimento.

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Nel caso vissuto direttamente, Pausini ha spiegato di aver cantato accanto a una ragazza, tenendole la mano. Poco dopo, la giovane avrebbe riaperto gli occhi. Un episodio che, a suo dire, le ha cambiato la percezione del proprio lavoro e del legame con il pubblico.

Negli ultimi mesi, però, il percorso dell’artista è stato segnato anche da critiche. Alcune sue interpretazioni, tra cui la cover di “La mia storia tra le dita”, hanno riacceso vecchie tensioni, mentre altri brani reinterpretati hanno diviso i fan. Anche la sua esibizione dell’Inno d’Italia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali ha generato commenti contrastanti.

Nonostante le polemiche, la cantante continua a ricevere riconoscimenti fuori dall’Italia. Dopo il messaggio di apprezzamento arrivato da Bad Bunny, anche Shakira ha elogiato pubblicamente una sua versione di “Antología”. Un segnale di quanto il suo lavoro resti centrale nel panorama pop internazionale.