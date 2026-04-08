Pino Insegno truffato da un conoscente, persi 70mila euro per un'auto mai consegnata

Pino Insegno racconta la truffa subita nel 2009 da una persona di fiducia e spiega di aver perso 70mila euro dopo aver consegnato un assegno per acquistare un’auto mai arrivata.

Pino Insegno ha ricostruito pubblicamente una vicenda personale che lo ha segnato profondamente, legata a una truffa subita nel 2009. Il conduttore ha spiegato di aver perso circa 70mila euro dopo essersi affidato a una persona che conosceva e con cui collaborava anche in ambito benefico.

Tutto nasce dalla decisione di cambiare auto. Insegno aveva scelto di dare in permuta la sua Mercedes per acquistarne una più recente. Per concludere l’operazione si era rivolto a questo conoscente, ritenuto affidabile, al quale aveva consegnato un assegno con l’accordo che si sarebbe occupato del ritiro del veicolo a Livorno.

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Secondo quanto emerso, quel viaggio non è mai avvenuto. L’uomo non si sarebbe presentato nel luogo stabilito e, subito dopo, avrebbe fatto perdere le proprie tracce. L’auto non è mai stata consegnata e il denaro non è stato recuperato.

Il ricordo di quell’episodio resta ancora vivido per Insegno, che ha descritto il momento come uno choc, paragonandolo alla sensazione di rientrare in casa e trovare tutto sottosopra. Oltre al danno economico, ha sottolineato quanto lo abbia colpito il comportamento di una persona ritenuta vicina.

Il conduttore ha parlato apertamente di un tradimento su più livelli. Non solo la perdita dei soldi, ma anche la delusione sul piano umano e professionale, visto il rapporto costruito nel tempo. Un episodio che, a distanza di anni, continua a pesare nel suo racconto personale.