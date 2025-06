Reazione a Catena 2025 con Pino Insegno: nuove sfide e giochi inediti da stasera su Rai 1

Reazione a Catena 2025 con Pino Insegno torna su Rai 1, pronto a sorprendere con nuove sfide e giochi inediti. Da questa sera, sabato 8 giugno, i telespettatori avranno l’opportunità di vivere un’estate all’insegna del divertimento e dell’intelligenza, sotto la guida del simpatico conduttore. Con la sua esperienza e il carisma di sempre, Pino Insegno promette una stagione ricca di suspense e allegria. La diciannovesima edizione si presenta con una scenografia completamente rinnovata, pronta a catturare l’attenzione di tutti.

Da stasera, sabato 8 giugno, torna su Rai 1 uno dei programmi estivi più amati dal pubblico: Reazione a Catena, il game show che mette alla prova l'intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana. Alla conduzione c’è ancora Pino Insegno, che guiderà i concorrenti tutti i giorni alle ore 18.45.

Giunto alla diciannovesima edizione, il programma si presenta con una scenografia completamente rinnovata e una serie di novità nei giochi. Rimangono le sfide più conosciute come Catene musicali, Una tira l’altra e Intese vincenti, ma si aggiungono due prove inedite che arricchiranno il format.

La prima novità è Le parole mancanti, una sfida in cui i concorrenti devono indovinare le parole mancanti per completare una notizia. La seconda è La sillaba fortunata, un gioco in cui l’intuito si mescola alla fortuna per arrivare alla risposta esatta.

In ogni puntata, due squadre da tre componenti ciascuna si affronteranno fino alla prova finale che dà il nome al programma: Reazione a Catena, in cui la squadra vincente cercherà di conquistare il montepremi accumulato.

L’appuntamento quotidiano con logica e giochi di parole si rinnova quindi con più ritmo e nuove sfide, mantenendo vivo lo spirito che ha reso il programma un successo dell’estate televisiva italiana.