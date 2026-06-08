Claudio Insegno e Stefano Minotti si sposano, Pino Insegno celebra l'unione civile

Claudio Insegno e Stefano Minotti si sono uniti civilmente il 7 giugno in una cerimonia a tema cinema celebrata da Pino Insegno. La frase “Lo sposo può baciare lo sposo” ha accompagnato uno dei momenti più applauditi della giornata.

Una cerimonia ispirata al mondo del cinema ha fatto da cornice all’unione civile tra Claudio Insegno e Stefano Minotti, celebrata domenica 7 giugno davanti a parenti, amici e numerosi protagonisti dello spettacolo. A officiare il rito è stato Pino Insegno, fratello dello sposo, che per l’occasione ha indossato la fascia tricolore e guidato uno dei momenti più attesi della giornata.

Nel corso della celebrazione, Pino Insegno ha ricordato il percorso condiviso dalla coppia, soffermandosi sul legame costruito negli anni. Nel suo intervento ha parlato delle emozioni che uniscono Claudio e Stefano, spiegando come la differenza d’età di 31 anni non abbia mai rappresentato un ostacolo nella loro relazione. Al termine della formula ufficiale ha pronunciato la frase: «Lo sposo può baciare lo sposo», accolta dagli applausi degli invitati.

L’intero evento è stato costruito come un omaggio al teatro e allo spettacolo, passioni che hanno accompagnato la storia dei due sposi sin dall’inizio. Anche la partecipazione di nozze richiamava il linguaggio cinematografico, con una grafica ispirata alle locandine e il titolo ironico “Non ci resta che il matrimonio”, dettaglio che aveva già attirato l’attenzione di amici e conoscenti nei mesi precedenti.

Tra i protagonisti della giornata c’era anche Burt, il cane della coppia, incaricato di portare le fedi durante la cerimonia. Pino Insegno gli ha dedicato alcune battute scherzose, definendolo la vera star della famiglia e immaginandolo capace di dirigere registi, correggere autori e mettere in scena attori senza alcuna formazione artistica.

Dopo il rito civile, Claudio Insegno ha letto una promessa personale rivolta al marito. Ha scelto di raccontare la loro quotidianità attraverso piccoli gesti e abitudini condivise, promettendo, tra le altre cose, di seguire con interesse le sue serie televisive preferite, di non sottrargli il cibo dal piatto e di togliersi le scarpe entrando in casa. Nella parte più intensa del discorso ha spiegato che, da quando Stefano è entrato nella sua vita, tutto appare meno faticoso e che anche il silenzio, insieme a lui, riesce a fare compagnia.

Alla cerimonia hanno partecipato diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Imma Battaglia, Antonella Elia, Barbara Foria, Giampiero Ingrassia, Justine Mattera, Nina Soldano, Pier Francesco Pingitore, Massimo Di Cataldo, Benedetta Boccoli e Milena Miconi. Quest’ultima ha condiviso sui social un messaggio affettuoso per gli sposi, ricordando le emozioni vissute durante la giornata e augurando loro di continuare ad affrontare la vita con complicità e leggerezza.

La storia d’amore tra Claudio Insegno e Stefano Minotti era iniziata anni fa a Milano, proprio nell’ambiente teatrale. All’epoca Minotti era ancora uno studente. Da quell’incontro è nato un rapporto che si è rafforzato nel tempo fino alla decisione di ufficializzare l’unione davanti alle persone più care.