Elisabetta II, il lato privato tra musica e risate a Windsor

Elisabetta II sorprendeva anche fuori dagli impegni ufficiali cantando e ballando Dancing Queen degli Abba durante le mattine a Windsor, come ricorda Angela Kelly raccontando un episodio nato dall’ascolto della radio insieme.

Elisabetta II amava cantare e lasciarsi andare a momenti di leggerezza lontano dagli impegni ufficiali. A raccontarlo è Angela Kelly, per anni guardarobiera e confidente della sovrana, che ha ricordato una scena quotidiana diventata per lei indimenticabile.

La mattina, mentre ascoltavano la radio, partì Dancing Queen degli Abba. La regina, divertita dalla canzone, iniziò a muoversi a ritmo e a cantare. Kelly la seguì improvvisando qualche passo, finendo però per essere scherzosamente rimproverata dalla sovrana, che le chiedeva di spostarsi ridendo.

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Secondo Kelly, Elisabetta II aveva una voce piacevole e non perdeva occasione per cantare. In quei momenti, racconta, emergeva un lato spontaneo e rilassato, lontano dall’immagine istituzionale, fatto di piccoli gesti e complicità quotidiana.

Durante le vacanze di Pasqua a Windsor, la regina trascorreva molto tempo con la famiglia. Amava occuparsi dei pronipoti, portarli a cavallo o passeggiare con loro nei giardini. Organizzava barbecue e attività all’aperto, mantenendo un clima informale anche quando erano presenti ospiti importanti.

Kelly descrive una famiglia unita e serena, dove anche gli imprevisti venivano accolti con ironia. Se qualcosa in cucina andava storto, la sovrana reagiva con una risata, purché nessuno restasse senza cibo e tutto procedesse in armonia.

Il legame tra le due donne era stretto. Angela Kelly non era solo una collaboratrice, ma una figura di fiducia con cui condividere conversazioni, aneddoti e momenti di quotidianità davanti a una tazza di tè.

Nel corso degli anni, Kelly ha firmato molti degli abiti più riconoscibili della regina e ha raccontato questa esperienza in due libri dedicati alla vita a corte. Dopo la scomparsa di Elisabetta II, ha lasciato la residenza a Windsor per trasferirsi nel Peak District, in una casa messa a disposizione dal re.