Trump conserva a Mar-a-Lago il ritratto di Elisabetta II

Donald Trump conserva a Mar-a-Lago una copia dell’ultimo ritratto di Elisabetta II, ricevuta in dono dall’artista dopo aver espresso il desiderio di avere un ricordo personale della sovrana scomparsa nel 2022.

Donald Trump ha scelto di esporre nella sua residenza in Florida una riproduzione dell’ultimo ritratto di Elisabetta II, segno della stima che nutriva per la sovrana britannica. Il dipinto è collocato nella sala da pranzo di Mar-a-Lago, in uno spazio volutamente isolato da altre immagini.

L’opera originale è stata realizzata dall’artista polacco-britannica Basia Kaczmarowska-Hamilton pochi mesi prima della morte della regina, avvenuta nel settembre 2022. Inizialmente destinato all’Istituto Polacco di Londra, il quadro fu trattenuto dalla stessa Elisabetta dopo averlo particolarmente apprezzato. Oggi è conservato al Castello di Windsor, mentre una copia è stata donata allo stesso istituto e un’altra a Trump.

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Secondo quanto riportato nella biografia dedicata alla sovrana, l’ex presidente degli Stati Uniti avrebbe chiesto un ricordo duraturo della regina, definendola una figura straordinaria. Il ritratto, per sua volontà, è stato collocato in una stanza priva di altri quadri, a sottolinearne il valore simbolico.

Dopo la scomparsa della regina, Trump aveva ricordato pubblicamente gli incontri avuti con lei insieme alla moglie Melania, parlando di amicizia, saggezza e senso dell’umorismo. Nelle sue parole, Elisabetta II rappresentava una figura unica, capace di lasciare un segno profondo.

Nel settembre 2025, durante una visita ufficiale nel Regno Unito, Trump e la first lady si sono recati presso la Cappella di San Giorgio, dove è sepolta la sovrana. I due hanno sostato per alcuni minuti in raccoglimento, definendo quel momento un grande onore.

Non esistono invece conferme sul giudizio personale della regina nei confronti dell’ex presidente. Alcune testimonianze raccolte in documentari e biografie successive alla sua morte sostengono che Elisabetta non avesse particolare simpatia per Trump, ma si tratta di ricostruzioni basate su fonti indirette.