Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca: nuova coppia o solo amicizia a Pantelleria?

Una giornata tra sole, mare e sguardi intensi: Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca sono stati immortalati dal settimanale Oggi nel corso di una gita in barca a Pantelleria, tutto è cominciato con la showgirl che spalma la crema solare sulla schiena dell’attore, seguita da un bacio sul collo che ha immediatamente scatenato il gossip estivo.

Nelle fotografie si percepisce un’alchimia palpabile: sorrisi, giochi acquatici, momenti di complicità e – come raccontano i presenti – un “continuo cercarsi con lo sguardo”. Questi gesti hanno fatto parlare di una possibile “attrazione fatale” tra i due.

Tuttavia, la situazione sentimentale mette i puntini sulle “i”: Elisabetta Gregoraci è attualmente single dopo la fine della relazione con Giulio Fratini nel 2024 , mentre Francesco Arca è legato da oltre dieci anni a Irene Capuano, con la quale ha due figli.

In risposta al clamore mediatico, Arca ha affidato a un avvocato una smentita ufficiale, precisando che tra lui e la Gregoraci non c’è alcuna relazione sentimentale, solo un'amicizia di lunga data che coinvolge anche le rispettive famiglie. Ha inoltre chiarito che la presunta gita intima era in realtà una festa con più di dieci persone, e ha annunciato azioni legali contro la diffusione della notizia ritenuta falsa e diffamatoria.

Alla luce di queste dichiarazioni, il bacio sul collo e la complicità a bordo appaiono oggi più come momenti affettuosi e spontanei, non come l’inizio di una nuova storia. I diretti interessati non hanno rilasciato commenti diretti, mantenendo il silenzio sui social e lasciando libero spazio a interpretazioni. L’estate, intanto, continua a infiammare la curiosità dei fan mentre Pantelleria si conferma protagonista di un gossip estivo capace di accendere l’immaginazione.