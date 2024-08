Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano Paparazzati: Scoppia il Caso con Giulio Fratini

Nelle ultime ore, il mondo del gossip è stato scosso da immagini che ritraggono Elisabetta Gregoraci in atteggiamenti intimi con Alessandro Basciano, noto dj ed ex di Sophie Codegoni. Le foto, pubblicate dal magazine Diva e Donna, mostrano la coppia su uno yacht a Capri, intenti a sorridere, abbracciarsi e, secondo alcune fonti, baciarsi.

Questa notizia ha suscitato grande scalpore, considerando che Elisabetta Gregoraci è da tempo legata sentimentalmente all'imprenditore Giulio Fratini. L'ex moglie di Flavio Briatore ha reagito con fermezza alle speculazioni, esprimendo il suo disappunto sui social. In risposta a un commento su Instagram che le consigliava di prendere provvedimenti legali, Elisabetta ha dichiarato: "Sarà fatto".

Elisabetta Gregoraci non si è ancora pronunciata riguardo alle foto che Diva e Donna ha pubblicato e che la ritraggono insieme ad Alessandro Basciano - ex fidanzato di Sophie Codegoni - ma ha risposto a un commento Instagram che non lascia alcun dubbio: sarebbe arrabbiata per ciò che è stato scritto sul suo conto. Una follower di Elisabetta le scrive: «Eli devi diffidare Diva e Donna e anche i commenti beceri su di te», quindi, lei risponde senza troppi giri di parole: «Sarà fatto». La conduttrice non ha spiegato il motivo per cui si trovasse in compagnia di Basciano ma, forse, era solamente un incontro tra amici o di lavoro: nel cuore di Elisabetta c'è solo Giulio Fratini. La coppia, insieme da anni, è stata vista di recente a Lampedusa, dove hanno condiviso momenti di gioia durante una sessione di immersione.

Le voci su una possibile crisi tra Elisabetta e Giulio hanno fatto il giro del web, ma non ci sono conferme ufficiali. Gregoraci continua a mantenere un profilo basso, evitando di commentare ulteriormente la situazione. La questione resta aperta, con fan e media in attesa di ulteriori sviluppi.

Elisabetta Gregoraci, conosciuta per il suo carattere riservato, sembra determinata a proteggere la sua vita privata da ingerenze esterne. Resta da vedere come evolverà la situazione e se ci saranno dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti coinvolti. La storia tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini appare ancora solida, almeno agli occhi del pubblico.